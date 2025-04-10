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Spor

Ve yüzyılın transferi Paul Pogba! Sonunda “Geliyorum” dedi

Paul Pogba, nihayet beklenen anlaşamaya imza atmak için geliyor. Adı bir süredir Süper Lig ile anılan Fransız orta sahanın yeni takımı belli oldu. Son olarak Juventus forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, sürpriz bir karar aldı. İşte Paul Pogba'nın yeni adresi…

Star Gazetesi10 Nisan 2025 Perşembe 08:23 - Güncelleme:
Ve yüzyılın transferi Paul Pogba! Sonunda “Geliyorum” dedi
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Paul Pogba'nın yeni takımı belli oldu. Doping cezası nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan ve Juventus ile sözleşmesini fesheden deneyimli oyuncu, sezon sonunda gelmek için hazırlıklara başladı.

PAUL POGBA BOMBASI

Juventus'tan ayrıldıktan sonra adı bir süredir Süper Lig devleriyle de anılan Paul Pogba, sonunda kararını verdi.

Buna göre Fransız futbolcunun Suudi Arabistan'ın yolunu tutmaya karar verdiği iddia edildi.

Arabistan takımlarından Al Hilal'in, Paul Pogba ile yakından ilgilendiği ve sezon sonunda transfere son noktayı koymaya hazırlandığı ileri sürüldü.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Al Hilal'in, anlaşma sağlanması takdirde Paul Pogba ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu için Avrupa'dan da birçok takımın devrede olduğu ancak Paul Pogba'nın Arabistan'a daha yakın olduğu ifade edildi.

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