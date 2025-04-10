Paul Pogba'nın yeni takımı belli oldu. Doping cezası nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan ve Juventus ile sözleşmesini fesheden deneyimli oyuncu, sezon sonunda gelmek için hazırlıklara başladı.

PAUL POGBA BOMBASI

Juventus'tan ayrıldıktan sonra adı bir süredir Süper Lig devleriyle de anılan Paul Pogba, sonunda kararını verdi.

Buna göre Fransız futbolcunun Suudi Arabistan'ın yolunu tutmaya karar verdiği iddia edildi.

Arabistan takımlarından Al Hilal'in, Paul Pogba ile yakından ilgilendiği ve sezon sonunda transfere son noktayı koymaya hazırlandığı ileri sürüldü.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Al Hilal'in, anlaşma sağlanması takdirde Paul Pogba ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu için Avrupa'dan da birçok takımın devrede olduğu ancak Paul Pogba'nın Arabistan'a daha yakın olduğu ifade edildi.