Paul Pogba cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 31 yaşındaki Fransız orta saha, İstanbul devinin yeni orta sahası olmaya hazırlanırken, transferde sona gelindi. Buna göre deneyimli orta saha, İstanbul'a gelmek için de hazırlıklara başladı.

PAUL POGBA GELİYOR

İstanbul devi Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak için Paul Pogba'yı renklerine bağlamak istiyor. Bu kapsamda Fransız oyuncu da siyah beyazlı ekipte oynamaya sıcak bakarken, Solskjær'in de transfere onay verdiği ileri sürüldü.

Yönetimin, Paul Pogba ile 2 yıllık sözleşme imzalama konusunda görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilirken, anlaşma sağlanması takdirde için Paul Pogba'nın kendisini Beşiktaş'a bağlayan anlaşmaya imza atması bekleniyor.

POGBA'NIN JUVENTUS GÜNLERİ

Son olarak formasını giydiği Juventus'ta 2023/24 sezonunda sadece 2 maça çıkabilen Paul Pogba, toplamda 52 dakika sahada kalmıştı. Ayrıca tecrübeli oyuncu 91 kez de Fransa milli takımının formasını giyerken 11 gol kaydetti.