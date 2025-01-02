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  • Ve yüzyılın transferi Sadio Mane! Süper Lig devine hayırlı olsun
Spor

Ve yüzyılın transferi Sadio Mane! Süper Lig devine hayırlı olsun

Sadio Mane, Süper Lig devine gelmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da top koşturan 32 yaşındaki Senegalli yıldız, dümeni Türkiye'ye kırdı. Ara transfer döneminde İstanbul devine imzayı atmaya çok yakın olan Sadio Mane, hazırlıklara da başladı. İşte transfere ilişkin tüm ayrıntılar…

Emrullah Sarıyılmaz2 Ocak 2025 Perşembe 07:43 - Güncelleme:
Ve yüzyılın transferi Sadio Mane! Süper Lig devine hayırlı olsun
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Sadio Mane, Süper Lig'e geliyor. Al Nassr'da olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Senegalli kanat oyuncusu, takımdan ayrılma kararı aldı. Avrupa kupalarında yeniden mücadele etmek isteyen Sadio Mane için sürpriz bir hamle de Süper Lig devinden geldi.

SADİO MANE GELİYOR

Sadio Mane ile Beşiktaş yakından ilgileniyor. Zirve yarışının gerisinde kalan siyah beyazlı ekip, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu kapsamda Serdal Adalı ve ekibinin Mane transferini bitirmek istediği ileri sürüldü.

Sadio Mane de Türkiye'ye gelmeye sıcak bakarken, transferde son pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Anlaşma sağlanması halinde Sadio Mane, 2 yıllık mukaveleye imza atacak.

MANE'NİN AL NASSR GÜNLERİ

Bu sezon Al Nassr ile 23 resmi müsabakaya çıkan Sadio Mane, takımına 5 gol 5 ve asistlik katkı yaptı. Kariyerinde Liverpool, Bayern Münih gibi takımlarda da boy gösteren Senegalli oyuncunun güncel piyasa değeri de 9 milyon euro civarında.

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