Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Yunus Akgün, 2018 yılında Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yunus Akgün daha sonra 2021 yazında Adana Demirspor'a kiralandı.

2023 yaz transfer döneminde İngiliz ekiplerinden Leicester City'ye kiralanan yıldız futbolcu, takımıyla çıktığı 29 maçta 2 gol attı ve 4 de gol pası verdi.

Sezon başında tekrardan Galatasaray'ın yolunu tutan Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gitmesi ve Zaha'nın da Lyon'un yolunu tutmasından sonra takımda oluşan boşluğu çok iyi doldurdu.

Bu sezon sarı kırmızılı takımda fırtına gibi bir başlangıç yapan Yunus Akgün, şimdiden Avrupa devlerinin ilgisini üzerine çekmeye başladı.

BENFİCA YUNUS AKGÜN İÇİN DEVREDE

Yunus Akgün Benfica'nın yakın markajında. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle Avrupa'ya damga vurmasından sonra Portekiz ekibinin Yunus'u da transfer etmek için kolları sıvadığı öne sürüldü.

PREMİER LİG'DEN DE TALİP VAR

İngiliz basınındaki habere göre Yunus Akgün için Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın harekete geçtiği öne sürüldü. Takımın teknik direktörü Unai Emery'nin ısrarla istediği 24 yaşındaki milli yıldız, Aston Villa'nın yolunu tutabilir.

EİNTRACHT FRANKFURT GİRİŞİMDE BULUNDU

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ise Yunus Akgün için girişimlerde bulundu. Milli yıldız, etkili performansıyla sarı kırmızılı takımda adından söz ettirmeye devam ederken, transfer piyasasında adı en çok konuşulan isimler arasında olmaya devam edecek gibi görünüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı. Bu maçlarda izlettiği futbolla göz dolduran yıldız kanat oyuncusu, takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.