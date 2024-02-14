Ve Zeki Çelik'in yeni adresini duyurdular! İstanbul'a geliyor

2022'den bu yana İtalya ekibi Roma'da forma giyen Zeki Çelik ayrılığa hazırlanıyor. Takımda mutsuz durumda olan ve süre alamamasından yakınan milli futbolcu, yaz transfer döneminde başka bir takıma transfer olacak. İtalyan medyası, Roma'nın yeni teknik direktörü De Rossi'nin 26 yaşındaki oyuncudan memnun olmadığını yazdı.

ZEKİ ÇELİK, İSTANBUL'A GELİYOR!

Çizme medyasının haberine göre; Milli futbolcu Zeki Çelik, yaz sezonunda takımdan ayrılacak. Aktarılana göre; Takımda çok fazla süre bulamayan sağ bekin yeni durağı İstanbul olacak. Dailynews24; Zeki Çelik'in önümüzdeki sezon Galatasaray veya Fenerbahçe forması giyeceğini duyurdu. İki takımdan da 26 yaşındaki sağ beke ilgi olduğu aktarıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Roma'yla 15 maça çıkan milli oyuncu, 2 asistlik performans sergiledi ve 724 dakika süre bulabildi.

Star Gazetesi