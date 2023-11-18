Vecino, Galatasaray'ın teklifini anlattı!

Lazio forması giyen orta saha oyuncusu Matias Vecino, bir röportaj verdi. Uruguaylı orta saha oyuncusu transfer döneminde Galatasaray'dan gelen teklifle ilgili de konuştu.

Vecino, "Benim için sürpriz oldu çünkü transfer döneminin sonunda geldi. Yeni oyuncular da transfer edildiği için ilk yaptığım şey teknik direktörle konuşmak ve ne düşündüğünü anlamak oldu. Sarri ayrılmamı istemedi ve bu beni gerçekten memnun etti çünkü bana güvendiğini gösterdi. Ayrıca ailecek çok mutlu olduğumuz Roma'dan taşınmak da hiç kolay olmazdı" dedi.

Yaz transfer döneminin son günlerinde 32 yaşındaki Vecino ile ilgilenen Galatasaray, daha sonra Uruguaylı orta saha oyuncusunun transferinden vazgeçmişti.

Lazio'da bu sezon 13 maçta süre alan Matias Vecino, 3 kez gol sevinci yaşadı.