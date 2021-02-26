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Spor

Veda gidi mesaj! Galatasaray'da Belhanda'dan sürpriz paylaşım

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi henüz uzatılmamışken Faslı oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Belhanda Instagram hesabından, 'Galatasaray aileme büyük teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım!' notunu paylaştı.

26 Şubat 2021 Cuma 00:21 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 00:36
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Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Kişisel Instagram hesabından doğum gününün kutlandığı videoyu paylaşan Belhanda, "Galatasaray aileme büyük teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım!" notunu düştü. Fernandes'in transferi, Arda'nın orta sahada görev alması ve Etebo'nun yükselen performansı nedeniyle son haftalarda kulübede oturan Belhanda'nın bu gönderisi ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 8 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

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