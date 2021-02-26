26 Şubat 2021 Cuma 00:21 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 00:36

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Kişisel Instagram hesabından doğum gününün kutlandığı videoyu paylaşan Belhanda, "Galatasaray aileme büyük teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım!" notunu düştü. Fernandes'in transferi, Arda'nın orta sahada görev alması ve Etebo'nun yükselen performansı nedeniyle son haftalarda kulübede oturan Belhanda'nın bu gönderisi ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 8 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.