‘Veda kararım değişmedi’

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, 20 Ekim’de yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul’da aday olmayacağını söyledi. Özersoylar Grubu ile basketbol takımı için yapılan sponsorluk anlaşmasının imza törenine katılan Orman şunları söyledi: “Bırakma kararını açıkladığım sponsorluk anlaşmasında az gazeteci vardı. Bakıyorum bugün bayağı müşterimiz var, iyi olmuş yani.”

YENİ BİR GÜNDEM YOK

“Ben söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim. İçeriğinde neyin, neden, ne için, ne hissiyatla olduğumu ifade ettim ve bunlarla beraber bir kararımın olduğunu söyledim. Dediğim noktadan bugüne kadar da aynı noktada hiçbir değişikliğim yok, aynı şeyleri ifade ediyorum. O yüzden benim açımdan yeni bir sorun, yeni bir gündem yok.”

HER DETAYI ANLATTIM

“Şu an bakın bir lansman yapıyoruz, kongre kararı alana kadar kulübü yönetiyoruz. Kulübü yönettiğimiz tarihte de aday olmayacağımı söyledim. Bu tarihten sonra kaldıraç noktası ben değilim, bu konu Beşiktaş ile alakalı. Ben her şeyi çok net anlattım, net anlattıktan sonra da başka bir karar almadım, herhangi bir açıklamada bulunmadım.”