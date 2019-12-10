Vedat kuyruğu

KANARYA’NIN sezon başında Çaykur Rizespor’dan 3.5 milyon euro ve 1’i kiralık 4 genç oyuncu karşılığında renklerine kattığı Vedat Muriç, Sarı-Lacivertli formayla gollerini sıralamaya devam ediyor. 25 yaşındaki Kosovalı yıldızın performansı, özellikle kaliteli ve keseye uygun oyuncu arayan Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin iştahını kabartıyor.

FENER SATMA NİYETİNDE DEĞİL

Vedat Muriç’i başta Eintracht Frankfurt (Almanya) olmak üzere, Monaco (Fransa), Lazio (İtalya) ve Tottenham’ın (İngiltere) her maçta scoutlarına izlettirdiği ve rapor aldığı dış basında çıktı. Defans oyuncularının bile 50 milyon euronun üzerinde satıldığı piyasada bu kulüpler Muriç’i 20-25 milyon euroya alabileceklerini düşünüyor

SADECE GÖZTEPE’YE ATAMADI

Fenerbahçe ise bu oyuncuyu satma niyetinde değil. Menajerler Vedat Muriç’in bu performansının devam etmesi halinde fiyatının 20 milyon euronun çok üzerine çıkacağı görüşünde. Ligde Fenerbahçe formasıyla 14 maçta 10 gole imza atan Vedat Muriç, kariyerinde ligde 18 takımdan sadece Göztepe ağlarını havalandıramadı. Ancak kupada bu takımın filelerini sarsmayı başardı. Muriç, Türkiye’de 93 maçta 31 gol kaydetti.