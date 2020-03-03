Vedat Muriç: ''Fatura ilk hocalara kesiliyor''

03 Mart 2020 Salı 23:11 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 23:12

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'ye avantajı getiren golü atan Vedat Muriç, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Rövanşta turu geçeceklerini iddia eden golcü futbolcu, "Zor mücadele olacağını biliyorduk. İki ayaklı maç olduğu için en iyi skoru almaya çıktık. 2-0'a göre 2-1 daha iyi bir skor. Kadıköy'de taraftarımızın desteğiyle finale çıkacağımızı düşünüyorum." dedi.

"FATURA İLK HOCALARA KESİLİYOR"

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'den ayrılığı hakkında konuşan Muriç, "Futbolda bu vedalar var. Üzülsek de bazıları sevinse de ne yazık ki bunları yaşıyoruz. Ülkemizde fatura ilk olarak hocalara kesiliyor. Ersun Yanal'ın yolu açık olsun, başarılar diliyorum. Kesinlikle en iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"GOLLERİME DEVAM EDECEĞİM"

Performansıyla ilgili gelen eleştirilere de cevap veren Kosovalı futbolcu, "Performansımın düştüğüne katılmıyorum. Çünkü takıma katkı sağlıyorum. Her maç aynı koşuyorum, defansa yardım ediyorum ve böyle bir forvete 'Performansı düştü' nasıl denir bilmiyorum. Kendimi övmüyorum, sadece gol atamadım. İnşallah gollerime devam edeceğim." diye konuştu.