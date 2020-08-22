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Spor

Vedat Muriç Fenerbahçe - Karagümrük maçının kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçının kadrosuna Lazio'ya transferi gündemde olan Vedat Muriç alınmadı. Kosovalı golcünün sakatlığının bulunduğu belirtildi.

AA22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:10 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:10
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Fenerbahçe'de İtalya'nın Lazio takımına transferi gündemde olan Vedat Muric, Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'in sakatlığını bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının kadrosunda, Muric'in yanı sıra Nabil Dirar ve Tolgay Arslan sakatlığı sebebiyle alınmadı. Yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş ise antrenman eksikliği nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe, bu oyuncuların dışında mücadelede, kampta bulunmayan Jose Sosa, Allahyar Sayyadmanesh ve Tolga Ciğerci'den yararlanamadı.

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