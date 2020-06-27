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Spor

Vedat Muriç: ''Hedefsiz kaldık!''

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatya'yı evinde ağırlayan Fenerbahçe'de Vedat Muriç 1 gole imza attı. Vedat maç sonunda açıklamalarda bulundu.

27 Haziran 2020 Cumartesi 21:50 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 21:50
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Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçta bir gol atan Vedat Muriç maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sezon boyunca büyük şansızlıklar yaşadıklarının altını çizen Hasan Ali Kaldırım, "Çok kötü bir performans sergiledik, bizim gibi bir takımın bu şekilde oynamaya hakkı yok, bu kabul edilebilir bir şey değil. Sezona iyi başladık ancak şansızlıklar bir türlü yakamızı bırakmadı. Sezonun geri kalanında elimizden gelenin en iyisi yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

HEDEFSİZ KALDIK

Fenerbahçe'nin hedefsiz kalmasından dolayı konsantrasyon sorunu yaşadığının altını çizen Vedat, "Takım kim olursa olsun, hedefimiz var. Fenerbahçe asla pes etmez. Eksiklik şundan kaynaklanabilir, hedefsiz kaldık ve bu da bizi etkiledi. Elimizden geldiği kadar sezon sonuna kadar tüm maçları kazanmak için savaşacağız" şeklinde konuştu.

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