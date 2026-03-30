Vedat Muriç: Hepsi benim arkadaşım ama yarınki maç bambaşka

Kosovalı futbolcu Vedat Muriç, Türkiye'de 8 sene futbol oynadığını belirterek, "Hepsi benim arkadaşım ama yarınki maç bambaşka" dedi.

Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde yarın evinde Türkiye ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Kosovalı futbolcu Vedat Muriç, Fadil Vokrri Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 8 sene Türkiye'de futbol oynadığını söyleyen Muriç, "Hepsi benim arkadaşım ama yarınki maç bambaşka. Milli duygular ön planda. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin, Romanya ile oynadığı müsabakayı izlediğini aktaran 31 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'nin 2 pozisyonu vardı. Romanya biraz fazla defans yaptı. Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var" şeklinde konuştu.