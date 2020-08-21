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Spor

Vedat Muriç için Roma ve Milan da devreye girdi

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için Lazio'dan sonra Roma ve Milan da devreye girdi.

21 Ağustos 2020 Cuma 20:59 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 21:01
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin geleceği yılan hikayesine döndü. Lazio ile anlaşması beklenen Kosovalı forvet için son olarak Sarı-Lacivertlilerden bir yalanlama gelmişti.

Bu yalanlama açıklamasının sebebi olarak; Lazio kulübünün görüşmeler sürecinde sergilediği tavır olduğu iddia ediliyor.

ROMA VE MILAN DEVREYE GİRDİ

Buna rağmen Muriqi için talipler birbiri ardına geliyor. Oluşan gerilim sonrası, Lazio'nun ezeli rakibi Roma devreye girdi. Başkent ekibi, gelecek günlerde oyuncu için harekete geçecek. Roma'ya ek olarak bir diğer İtalyan ekibi Milan da, Muriqi'nin gitmek isteyeceği bir adres olabilir.

Transfer ile ilgili son durumda ise, Lazio halen 25 yaşındaki forvet için favori konumunda bulunmaya devam ediyor.

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