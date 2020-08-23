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Spor

Vedat Muriç transferinde Lazio'dan flaş gelişme

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in Lazio ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. İtalyan kulüp Lazio, Sarı-lacivertli yöneticilerle yarın resmi görüşme gerçekleştirerek transfere nokta koyacak.

23 Ağustos 2020 Pazar 21:49 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 21:49
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A Spor'un haberine göre Fenerbahçe ile Lazio, yarın gün içerisinde Vedat Muriç transferi için resmi bir görüşme yapacak.

Lazio ile anlaşmaya varan Vedat Muriç, görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde İtalya'ya gidecek ve yıllık 2,5 milyon Euro'dan 5 yıllık imza atacak.

İTALYAN BASINININ İDDİASI

İtalya'da çıkan haberlerde, "Lazio, Vedat Muriç için Fenerbahçe'ye 14.5 milyon euro net bonservis ödemesi yapacak. Ayrıca, 3 milyon euro da bonuslar olacak. Bonuslar içinde goller, forma giydiği maçlar ve başarılar yer alacak. Vedat Muriç, birkaç gün içinde Roma'ya geçerek Lazio ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak." denildi.

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