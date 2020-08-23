Vedat Muriç transferinde Lazio'dan flaş gelişme

23 Ağustos 2020 Pazar 21:49 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 21:49

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe ile Lazio, yarın gün içerisinde Vedat Muriç transferi için resmi bir görüşme yapacak.

Lazio ile anlaşmaya varan Vedat Muriç, görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde İtalya'ya gidecek ve yıllık 2,5 milyon Euro'dan 5 yıllık imza atacak.

İTALYAN BASINININ İDDİASI



İtalya'da çıkan haberlerde, "Lazio, Vedat Muriç için Fenerbahçe'ye 14.5 milyon euro net bonservis ödemesi yapacak. Ayrıca, 3 milyon euro da bonuslar olacak. Bonuslar içinde goller, forma giydiği maçlar ve başarılar yer alacak. Vedat Muriç, birkaç gün içinde Roma'ya geçerek Lazio ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak." denildi.

