Vedat Muriç'e dev talipler

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FENERBAÇE’DE sezon başı Çaykur Rizespor’dan transfer edilen Vedat Muriç, kısa zamanda ortaya koyduğu performansla Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. 25 yaşındaki Kosovalı forvet, ilk olarak sezona iyi bir başlangıç yaparak Sarı-Lacivertli forma ile ligde çıktığı 2 karşılaşmada takımına 2 gollük katkı verdi.

5 MAÇTA 4 GOL, 2 DE ASİST

Muriç, milli takım forması altında ise önce Kosova’nın Çekya’yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol atarak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Ardından da deplasmanda İngiltere’ye 5-3 yenildikleri maçta Berisha’nın attığı 2 golün asistini yaparken, penaltıdan da 1 gol atınca bir anda İngiltere ve İspanya’da gündem oldu.

KANE’İN ALTERNATİFİ VEDAT

Ada’nın önde gelen gazetelerinden The Guardian, “Tottenham yetkilileri Vedat Muriç’i izledi. Kosovalı oyuncuya sık sık sakatlanan Kane’in alternatifi olarak bakıyorlar” ifadelerine yer verdi. İspanyol basını ise Muriç’in sadece Tottenham’ın değil, Grizzmann’ı Barça’ya kaptıran Atletico Madrid’in de takibinde olduğunu duyurdu.