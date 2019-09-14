Fenerbahçe'de Muriç'e teklif yok

Vedat Muriç'e teklif yok
F.BAHÇE’DE sezona iyi bir başlangıç yapan ve ardından Kosova Milli Takımı formasıyla da oynadığı maçlarda adından söz ettiren Muriç, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi.
AKŞAM
F.BAHÇE’DE sezona iyi bir başlangıç yapan ve ardından Kosova Milli Takımı formasıyla da oynadığı maçlarda adından söz ettiren Muriç, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi.
Ancak şu ana kadar kulübe gelen resmi bir teklif yok. Öte yandan Çaykur Rize Sportif Direktörü Yılmaz Bal, “Muriç’in sonraki satışından %15 pay alacağız” dedi.
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