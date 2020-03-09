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Spor

Vedat Muriç'in ilk taliplisi belli oldu

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç için İtalyan temsilcisi Lazio'nun sezon sonunda kapıyı çalacağı kaydedildi.

09 Mart 2020 Pazartesi 19:07 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 19:07

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç için İtalyan temsilcisi Lazio'nun ilgisi devam ediyor. Muriç'i uzun süredir izleyen ekibin transferi ciddi olarak düşündüğü bildirildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Lazio'nun Sportif Direktörü Igli Tare'nin, Muriç'in performansını uzun süredir takip ediyor ve sarı lacivertlileri ikna etmek için belirlenen bonservis bedeli ise 20 milyon euro....

SEZON SONUNDA PAZARLIK VAR

Çizme'de büyük bir çıkış gösteren ve akılcı transfer politikasıyla gelecek için umut veren Lazio'nun Chelsea'den Giroud'u düşündüğü ancak Muriç için sezon sonunda ciddi bir pazarlığa girişileceği yazıldı.

Vedat Muriç için özellikle Tottenham'ın da isminin geçtiği ancak Igli Tare'nin bonservis bedelinde anlaşılması durumunda bu transferi noktalamak istediği vurgulandı

Muriç bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı

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