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Spor

Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar Burnley resmi teklif yaptı

Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar yaptığı açıklamada, Kosovalı golcüye kış transfer döneminde Burnley'nin geldiğini yaptığını ifade etti.

08 Mayıs 2020 Cuma 22:46 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 22:46
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Vedat Muriç'i izleyen kulüplerin olduğunu ifade eden Canatar, "Vedat bu sene Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 4 yıllık sözleşmesi var. Güzel bir sezon geçirdi. Fenerbahçe güzel bir başlangıç yaptı. Çabuk adapte oldu. Gayet güzel bir şekilde gidiyor. Oynadığı kulübünden dolayı memnun. Yaşı ve sportif özellikleri sebebiyle İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya kulüpleri tarafından izleniyor. İlgilerinin olmaması gayet doğal" dedi.

"FENERBAHÇE, OCAK AYINDA VEDAT'I SATMAK İSTEMEDİ"

Vedat Muriç'i Ocak ayında İngiltere Premier Lig kulüplerinden Burnley'nin istediğini vurgulayan menajer Canatar, "Vedat'ın transferi ile ilgili konuşacak tek makam Fenerbahçe. Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya gibi ülkelerin takımları direkt kulüple iletişime geçerler, menajerden oyuncu istemez. Vedat'ın bonservisini Fenerbahçe belirleyecek.

Devre arasında Burnley aradı ve resmi talepte bulundu. İtalya'dan, Almanya'dan talepler oldu ama Fenerbahçe, Vedat'ı satmak istemiyoruz, dedi ve konu kapandı. Yeni dönem için de bana Vedat'ın durumunu soran kulüpler var ama bunu sadece Fenerbahçe'ye bildiririm. Kamuoyuna bu kulüpleri söylersem Vedat'a da saygısızlık yapmış olurum. Bunları Fenerbahçe gün gelince açıklar" sözlerini kullandı.

"KULÜP İSMİ VEREMEM"

"Vedat Muriç'i İtalya'dan Napoli ve Lazio; İngiltere'den ise Tottenham istiyor. Bu iddia doğru mu" sorusuna yanıt veren Canatar, "Ben bu sorunuza onay vermeyeyim. İngiltere'den resmi talep önümüzdeki gelecek. İtalya'dan da resmi talebin geleceğini biliyorum ama kulüp ismi veremem. Vedat mutlaka gitmek istiyor gibi bir durum yok. Bu ligler çok değerli ligler. Bu liglerin de her kulübü bizim tercih edeceğimiz kulüpler değil" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)

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