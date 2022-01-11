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Spor

Vedat Muriqi, Ahmet Çalık'a böyle veda etti

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi, bir dönem Gençlerbirliği'nde takım arkadaşı olan Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası üzüntüsünü paylaştı.

IHA11 Ocak 2022 Salı 16:11 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 16:11
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Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonrası olay yerinde hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölümü Türk spor camiasını yasa boğdu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi, 2016-2017 sezonunda Gençlerbirliği'nde birlikte top koşturduğu takım arkadaşı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak üzüntüsünü dile getirdi. Muriqi paylaşımında, "Gerçekten çok üzgünüm ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Beraber aynı forma için mücadele ettiğim, çok iyi bir arkadaş, dost ve kardeşi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Mekanın cennet olsun kardeşim, her zaman kalbimizdesin. Başımız sağ olsun" İfadelerine yer verdi.

Öte yandan Vedat Muriqi sosyal medya hesabı Twitter'da; 12 Kasım 2016'da oynanan Türkiye-Kosova maçında iki ismin yer aldığı ve Ahmet Çalık'ın 'Kardeşimle' yazarak paylaştığı fotoğrafı da retweet yaptı.

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