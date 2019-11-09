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Vedat Muriqi atınca Fenerbahçe galip geliyor

İki takımın da 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı devirdi. Vedat'ın iki penaltı golüne rağmen 10 kişi kalan rakibine iki kere yakalanan Fenerbahçe'yi Serdar Aziz'in kafa golü rahatlattı. Isla atılınca maç yine zora girse de sarı-lacivevertli ekip 90 dakikadan 3 puanla ayrıldı.

  • Sabah
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Fenerbahçe, Kosovalı forveti Vedat Muriqi'in gol attığı maçlarda kazanma geleneğini dün de sürdürdü. Sarılacivertliler, Kasımpaşa ile birlikte Vedat'ın gol attığı 6 maçtan 18 puan topladı.
 
Gol sayısını 7'ye çıkaran Vedat ise Kosova Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Teknik direktör Bernard Challandes tarafından, Kosova'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Çekya ve İngiltere ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrılan Muriqi'in elemelerde 6 maçta 4 gol ve iki asisti var. Kosova, 14 Kasım'da deplasmanda Çekya, 17 Kasım'da ise evinde İngiltere ile karşılaşacak.
 
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Nisan 2019'dan bu yana ilk kez kırmızı kart gördü. Sarı lacivertlilerin ligde gördüğü son üç kırmızı kart iç sahada çıktı.
 
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yla karşılaştığı son 14 maçta yenilmedi. Kanarya bu mücadelelerde 12 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

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