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Spor

Vedat Muriqi attı ama Kosova yenildi

Kosova, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta deplasmanda konuğu olduğu Kuzey İrlanda'ya 2-1 mağlup oldu ve 6 puanda kaldı.

24 Eylül 2022 Cumartesi 22:37 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta Kosova ile Kuzey İrlanda ile karşılaştı.

Windsor Park'ta oynanan maçı Kuzey İrlanda 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 82. dakikada Gavin Whyte ve 90+3. dakikada Magennis attı. Kosova'nın tek golü Vedat Muriqi'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Kosova, 6 puanda kaldı. Kuzay İrlanda ise 5 puana yükseldi ve son sıradaki Güney Kıbrıs ile arasındaki puan farkını 3'e yükseltti.

VEDAT MURIQI'İN KARNESİ

Vedat Muriqi, bu sezon Mallorca formasıyla 6 resmi maçın 6'sında da ilk 11'de yer aldı ve toplam 515 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki Kosovalı forvet, bu karşılaşmalarda 3 golle takımına katkıda bulundu.

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