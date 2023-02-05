Vedat Muriqi attı, Mallorca evinde Real Madrid'i devirdi

La Liga'nın 20. haftasında Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mallorca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 1-0 kazanırken, galibiyet golü 13. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte 45 puanda kalan Real Madrid bir maç eksiği bulunan lider Barcelona'nın 5 puan gerisinde kalırken, Mallorca puanını 28'e yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Mallorca deplasmanda Sevilla'ya konuk olurken, Real Madrid evinde Elche'yi konuk edecek.

VEDAT MURIQI'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Mallorca formasıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıkan Vedat Muriqi, 10 gol ve 2 asistle skora etki etti.