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Spor

Vedat Muriqi attı, Mallorca kazandı

Mallorca, İspanya La Liga'nın 22. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Villarreal'i 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte forma giyen Vedat Muriqi, 1 golle takımına katkıda bulundu.

18 Şubat 2023 Cumartesi 23:41 - Güncelleme:
Vedat Muriqi attı, Mallorca kazandı
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La Liga 22. hafta maçında Mallorca, sahasında Villarreal ile karşılaştı.

Visit Mallorca Estadi'de oynanan maçı Mallorca 4-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kadewere, 45 ve 56. dakikada Rodriguez, 63. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Villarreal'in golleri 43. dakikada Morales ve 50. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti.

Villarreal'de Trigueros 21. dakikad gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Vedat Muriqi, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.

Alınan bu sonuçla birlikte Mallorca, puanını 31'e çıkardı ve Villarreal ile puanını eşitledi.

Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Espanyol'a konuk olacak. Villarreal ise Getafe'yi ağırlayacak.

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