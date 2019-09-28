Vedat Muriqi başından yaralandı
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, Galatasaray maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.
- İHA
Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriqi, yaşadığı bir pozisyon sonrası başından yaralandı. Muriqi’nin başındaki kanamayı fark eden hakem Cüneyt Çakır Vedat’ı tedavisi için kenara gönderdi. Vedat, tedavisinin ardından oyun alanına geri döndü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.