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  • Vedat Muriqi bin pişman etti! İspanya'da yer yerinden oynadı
Spor

Vedat Muriqi bin pişman etti! İspanya'da yer yerinden oynadı

Vedat Muriqi, Mallorca'da başarılı performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İspanya basınına attığı gollerle damga vuran ve övgü toplayan Vedat Muriqi için Lazio'nun pişman olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi13 Eylül 2022 Salı 20:35 - Güncelleme:
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Mallorca'nın bu yaz Lazio'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, La Liga'da rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Real Madrid'e de gol atan Vedat Muriqi'e övgüler yağdırılırken Lazio'nun ise Kosovalı golcüyü sattığına pişman olduğu ileri sürüldü.

VEDAT MURIQI, REAL MADRİD'İ DE BOŞ GEÇMEDİ

İspanya La Liga'nın 5. haftasında deplasmanda Real Madrid'e 4-1 mağlup olan Mallorca'da Vedat Muriqi 1 gol atarak bu maçı da boş geçmedi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kosovalı golcü, 78. dakikada yerini Abdon Prats'a bıraktı.

"21. YÜZYILIN GOLCÜSÜ VEDAT MURIQI"

La Liga ekibi Mallorca'da attığı gollerle gündem olan Vedat Muriqi, İspanya basınına damga vurdu. 21. yüzyılın golcüsü ilan edilen Vedat Muriqi için, "Vedat Muriqi hayranlarının idolü oldu." ifadelerine yer verildi.

LAZIO PİŞMAN OLDU

İspanya basınına göre; İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Vedat Muriqi'yi sattığına pişman oldu. Vedat Muriqi 5 maçta attığı 3 golle, Lazio'da 7 maçta 3 gol atan Immobile'yi maç başına gol olarak geride bıraktı.

Star Gazetesi

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