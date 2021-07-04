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  • Vedat Muriqi Fenerbahçe için devrede! Vítor Pereira sonrası transfer hız kazandı
Spor

Vedat Muriqi Fenerbahçe için devrede! Vítor Pereira sonrası transfer hız kazandı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Vítor Pereira sonrası transfer hız kazandı. Gökhan Gönül'ü takımda düşünmeyen Fenerbahçe sağ bek alternatifini Napoli'de buldu. Elseid Hysaj'i kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertlilere transferde Vedat Muriqi aracı oldu. Kanarya Napoli'den ayrılacak Elseid Hysaj'i takıma kazandırma planları yaparken Vedat Muriqi'nin de Süper Lig'e dönebileceği konuşuluyor.

Star.com.tr4 Temmuz 2021 Pazar 20:45 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 20:45
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken takımın başına sarı lacivertlilerin eski çalıştırıcısı Vítor Pereira getirildi. Yeni planlama içerisinde sağ bek olarak düşünülmeyen Gökhan Gönül'ün yerine oyuncu arayan Fenerbahçe aradığı ismi İtalya'da buldu. İtalya basınının aktardığı habere göre Napoli forması giyen Elseid Hysaj Fenerbahçe forması giymeye yakın. Fenerbahçe Hysaj transferinde eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi elçi olarak kullanıyor.

VEDAT MURIQI, HYSAJ İÇİN ARACI OLDU

Kosovalı forvet Vedat Muriqi bu sezon Lazio'ya yeni gelmesine rağmen sürekli Türkiye'ye dönüşü konuşuldu. Vedat bu sefer farklı bir role büründü. Gökhan Gönül'ü kadroda düşünmeyen Fenerbahçe'nin Arnavut yıldız Elseid Hysaj'i kadrosuna katmak için aracı oldu. Napoli ile gelecek sezon devam etmeme kararı alan Hysaj için çok sayıda talip var. Sarı lacivertliler Hysaj'i kadrosuna katmak istiyor.

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