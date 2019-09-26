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Vedat Muriqi, Galatasaray derbisine özel hazırlanıyor

Vedat Muriqi, hocasının hava toplarındaki üstünlüğünü kullanması talebini idmanlarda başarıyla uyguladı. Kosovalı, dün kendisine yapılan ortaları kafayla bir bir ağlara gönderdi.

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Ersun Yanal'ın Galatasaray karşısındaki hücum planlarından biri, rakibin hava toplarındaki zaaflarından yararlanmak. Bu konudaki en büyük güvencesi ise Vedat Muriqi.

Kosovalı forvet, çarşamba günü yapılan idmanda yapılan yan top çalışmasında hocasının güvenini boşa çıkartmadı. 25 yaşındaki golcü, arkadaşlarından gelen ortaları harika kafa vuruşlarıyla bir bir ağlara gönderdi.

DERBİYE HAZIR

Ersun Yanal, bu çalışma sırasında Muriqi'ten ceza sahasında belli bölümde kalmadan hareketli bir şekilde oynayarak sürekli farklı bölgelere pas istemesi talimatını da verdi.

Yıldız futbolcu, dün sadece hava toplarındaki etkinliğiyle hocasının yüzünü güldürmedi. Çift kale maçta ayakla attığı gollerle de derbiye hazır olduğunu gösterdi.

DERBİYİ ŞİMDİDEN YAŞIYORUM

Teknik direktör Yanal'ın kendisiyle özel olarak görüştüğü Muriç'in hocasına, "Merak etmeyin. Aklım da fikrim de Fenerbahçe'de ve derbi maçta. Bu maçı şimdiden yaşıyorum" dediği öğrenildi.

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