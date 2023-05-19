Vedat Muriqi geliyor! Yılın transferi, havalimanı dolup taşacak

Türkiye kariyerinde Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriqi'nin yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edildi. Lazio'da geçirdiği başarısız sezonun ardından Mallorca'da küllerinden doğan golcü futbolcu sezon sonunda Türkiye'ye dönebilir.

VEDAT MURİQİ VE GALATASARAY...

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi sarı lacivertlilere önemli bir bonservis kazandırmıştı. Serie A'da beklentilerin altında kalan Kosovalı futbolcu LaLiga ekiplerinden Mallorca'ya transfer olmuştu. İspanya'da eski günlerine dönüş yapan Vedat Muriqi takımına önemli katkı sağladı. Ancak Vedat Muriqi için ortaya büyük bir iddia atıldı. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz başarılı golcünün gelecek sezon Türkiye'ye döneceğini belirtti. İşte o sözler...

"GALATASARAY FORMASI GİYECEK"

Katıldığı canlı yayın programında konuşan Serkan Korkmaz, "Çok büyük olasılıkla Vedat Muriqi, gelecek sezon Galatasaray'da forma giyecek." dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mallorca'da bu sezon 33 kez sahaya çıkan Vedat Muriqi 31 maçta ilk 11'de yer aldı. Takımına önemli katkı sağlayan Kosovalı futbolcu bu sezon 14 gol 4 asistlik performans gösterdi.