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Spor

Vedat Muriqi: Hedefim Galatasaray'a gol atmak

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Lazio'da Kosovalı golcü Vedat Muriqi basın toplantısında konuştu

15 Eylül 2021 Çarşamba 22:03 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 22:03
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk haftasında perşembe günü Galatasaray'a konuk olacak Lazio'da Vedat Muriqi basın toplantısında konuştu.

Maurizio Sarri ile birlikte sın toplantısına katılan Laziolu futbolcu Vedat Muric şunları kaydetti:

"Bu güzel şehre dönmek çok güzel. Ben bir santraforum ve gol atmak istiyorum. Hedefim de gol atmak. Umarım yarın gol atarım ve uzun vadede de hedefime ulaşırım. İlk sene şanssız başladım lige. Pandemiden dolayı hastalandım. İtalya Ligi'nin zorluğu nedeniyle biraz zorlandım. 4-5 senedir beraber çalışan bir gruba entegre olmak zordu. Çok çalışıyorum. Hocam bana güvenir ve kadroya alırsa ben de oyunumu göstermeye hazırım."

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