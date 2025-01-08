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Spor

Vedat Muriqi için transfer açıklaması

Mallorca Teknik Direktörü Jagoba Arrasate, Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Vedat Muriqi konusunda sakin olduğunu söyledi.

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 22:08 - Güncelleme:
Vedat Muriqi için transfer açıklaması
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Mallorca Teknik Direktörü Jagoba Arrasate, İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Arrasate, Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Vedat Muriqi için gelen soruya cevap verdi ve bu konuda sakin olduğunu söyledi.

İspanyol teknik adam, "Sakinim çünkü kulüp için önemli bir oyuncu ve onun Mallorca'da çok mutlu olduğunu görüyorum. Hiçbir şey için endişelenmiyorum." ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Mallorca'da bu sezon 15 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Kosovalı golcünün Mallorca ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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