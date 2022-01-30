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Spor

Vedat Muriqi İspanya'da ilk açıklamasını yaptı

Real Mallorca'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İspanya'ya iner inmez ilk açıklamasını yaptı.

30 Ocak 2022 Pazar 07:31 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 07:31
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Lazio'dan ayrılarak La Liga ekiplerinden Mallorca'yla anlaşan Vedat Muriqi İspanya'ya ulaştı.

Uçaktan iner inmez İspanyol IB3'e açıklamalarda bulunan Muriqi, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni takım arkadaşlarımla antrenmanlara çıkmayı dört gözle bekliyorum." açıklamasını yaptı.

27 yaşındaki golcü oyuncunun sezon sonuna kadar Mallorca'da 1 milyon euro karşılığında kiralık olarak oynayacağı ve 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da İspanyol ekibinde olacağı belirtiliyor.

Vedat Muriqi 2020 Eylül'ünde Fenerbahçe'den Lazio'ya 19 milyon euroya transfer olan Kosovalı oyuncu İtalyan ekibiyle çıktığı 49 maçta 2 gol 2 asist üretti.

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