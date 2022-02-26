Vedat Muriqi, İspanya'ya damga vurdu! Yere göğe sığdıramadılar

Star Gazetesi 26 Şubat 2022 Cumartesi 20:33 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 20:35

Geçtiğimiz ara transferde Lazio'dan Mallorca'ya kiralık olarak giden Vedat Muriqi, İspanya'da büyük beğeni topladı. Mallorca'nın eski kalecisi Miquel Parera, Vedat Muriqi için, "Defans oyuncuları için zapt edilmesi çok zor bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

VEDAT MURIQI, İSPANYA'DA KENDİNE GELDİ

Geçtiğimiz ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Lazio'nun La Liga ekibi Mallorca'ya kiraladığı Vedat Muriqi, İspanya kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Vedat Muriqi, Lazio'daki etkisiz performansının ardından La Liga'da çıktığı ilk 3 lig maçında 2 gol ve 1 asist yapmayı başardı.

"VEDAT MURIQI'İN ZAPT EDİLMESİ ÇOK ZOR"

İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'nın eski kalecisi Miquel Parera, Vedat Muriqi'in takıma farklı bir hava verdiğinin belirtirken "Defans oyuncuları için zapt edilmesi çok zor. Karşı takımı zorlayan bir oyuncu tipi." ifadelerini kullandı.