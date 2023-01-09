Vedat Muriqi İspanya'yı salladı! İnanılmaz bir rekora imza attı

Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile gösterdiği üstün performans ile rekor bir bonservise Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, Serie A 'da bekleneni verememiş ve La Liga takımlarından Real Mallorca'nın yolunu tutmuştu. Burada ise takımın gol yollarında önemli bir isim olan Kosovalı golcü taraftarın ve şehrin sevgilisi haline geldi.

VEDAT MURİQİ EN İYİLER ARASINDA

La Liga'da bu yıl öne çıkan santraforlar listesine giren Vedat Muriqi, Robert Lewandowski'nin ardından en golcü oyuncular sıralamasında kendine yer bulmuş durumda. Borja Iglesisas, Joselu Mato ve Iago Aspas ve Karim Benzema ile birlikte adından en çok söz edilen golcülerden biri oldu.

REKORA İMZA ATTI

Fenerbahçe forması ile 36 maçta 17 gol 6 asist ile oynayan Kosovalı golcü o süreçten bu yana bir daha böyle bir istatistiğe yaklaşamamıştı. Lazio forması ile tutuk bir performans göstermiş ve 36 maçta toplamda 3 gol atabilmişti. Bu sezon ise tekrar küllerinden doğan Vedat Muriqi, 14 maçta 8 gol ve 1'de asist yaparak yeni bir rekora imza attı.

Star Gazetesi