Vedat Muriqi: Kaçırmış olmama rağmen penaltıları kullanacağım

İspanya La Lig'da Mallorca, Elche'ye deplasmanda 2-1 kaybetti.

Konuk ekip Mallorca'da Vedat Muriqi, karşılaşmanın 90+2. dakikasında penaltıdan yararlanamadı. Muriqi, maçın ardından kaçırdığı penaltı için konuştu.

Kosovalı santrfor, "Bir penaltı kaçırdım. Bu tür şeyler olabilir ama hayatımız söz konusu! Benim gibi bir oyuncu golü atmalıydı. Kaçırmış olmama rağmen penaltıları kullanmaya devam edeceğim. Takıma ve taraftarlara çok sevinç yaşatacağıma eminim." dedi.

Taraftarlara mesaj gönderen ve özür dileyen Vedat Muriqi, "Onlar için üzgünüm." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Mallorca forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan 31 yaşındaki Vedat Muriqi, 18 kez ağları havalandırdı.

Vedat Muriqi'nin takımı Mallorca, ligde 29 haftada topladığı 28 puanla küme düşme hattında yer alıyor.