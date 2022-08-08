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Spor

Vedat Muriqi krizi! Ortalık karıştı: Büyük pişmanlık

Vedat Muriqi transferi Mallorca'da krize neden oldu. İspanyol ekibinin Vedat Muriqi'i Lazio'dan 8 milyon euro bonservisle kadrosuna katmasının ardından diğer transferler için bütçe bulmakta zorlandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi8 Ağustos 2022 Pazartesi 20:25 - Güncelleme:
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Mallorca, Vedat Muriqi'in 8 milyon euroluk transferinin ardından krize girdi. İspanyol ekibinin yapacağı diğer transferler konusunda Vedat Muriqi için harcanan yüksek para nedeniyle yeni transferlere bütçe bulmakta zorlandığı ileri sürüldü.

VEDAT MURIQI, MALLORCA'YA PAHALIYA MAL OLDU

La Liga ekiplerinden Mallorca, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Vedat Muriqi'i 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

TRANSFERLERE ENGEL OLDU

İspanya basınında yer alan habere göre; Vedat Muriqi'nin 8 milyon euroya mal olması Mallorca'nın yeni transferler yapmasına engel oluyor. Kadrosuna en az 3 oyuncu daha katmak isteyen İspanyol ekibi, transfere bütçe bulmakta zorlanıyor ve şimdiden Kosovalı golcüyü aldığına pişman olmuş gözüküyor.

VEDAT MURIQI'İN PERFORMANSI

Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla 17 resmi maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1529 dakika süre aldı. 28 yaşındaki Kosovalı golcü, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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