İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9078
  • EURO
    53,3563
  • ALTIN
    6653.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vedat Muriqi: Mallorca her zaman ayağa kalkmayı bilmiştir
Spor

Vedat Muriqi: Mallorca her zaman ayağa kalkmayı bilmiştir

La Liga'ya veda eden İspanyol ekibi Mallorca'nun Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2026 Salı 17:05 - Güncelleme:
Vedat Muriqi: Mallorca her zaman ayağa kalkmayı bilmiştir
ABONE OL

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, takımının La Liga'dan düşmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan ve taraftarlara seslenen Kosovalı golcü, Mallorca'nın hak ettiği La Liga'ya geri döneceğini söyledi.

Vedat Muriqi'nin sözleri şu şekilde:

"Bugün kelimeler gerçekten yetersiz kalıyor. Çünkü sizin hissettiğiniz acıyı ve üzüntüyü ben de kalbimin derinliklerinde hissediyorum.

Sezon boyunca birlikte güldük, birlikte acı çektik. Zor anlar yaşadık ama birbirimize olan inancımızı asla kaybetmedik. Sahaya her çıktığımda bu formayı savunma sorumluluğunu hissettim ve arkamda sizin desteğinizi hissetmek bana her zaman güç verdi.

Futbol bazen çok acımasız olabilir ama Mallorca'nın ruhunu bilen herkes bir şeyi bilir: Bu kulüp, her zaman ayağa kalkmayı bilmiştir ve ben buna tüm kalbimle inanıyorum.

Bugün üzgünüz ama bu arma hak ettiği yere geri dönecek. Çünkü Mallorca'nın tarihi hiçbir zaman teslimiyetle yazılmadı.

Her an bizimle olan herkese teşekkürler."

MALLORCA'DAN CEVAP

Mallorca Kulübü, Vedat Muriqi'nin bu gönderisine yorum yaptı ve, "Seni seviyorum korsan. (Vedat Muriqi'nin lakabı)" yazdı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 32 yaşındaki Vedat Muriqi, geride kalan sezonda Mallorca'da 37 maçta 23 kez ağları havalandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.