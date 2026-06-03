Geçen sezonun ikinci yarısında golcüsüz kaldığı için acı çeken Fenerbahçe'de başkan adayları bu sebeple forvet takviyesine odaklandı. Her iki aday da "2 forvet açıklayacağız" kozunda bulunuyor. Hakan Safi, Barcelona ile yolları ayıran 38 yaşındaki Polonyalı ünlü forvet Lewandowski'yle el sıkıştı. İspanyol medyasındaki haberlere göre Lewa'nın yıllık ücreti; imza parası, bonus ve primlerle birlikte 20 milyon euroya ulaşacak. Aziz Yıldırım'ın söz kestiği 31 yaşındaki Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin bonservis maliyeti 15 milyon euroyu bulacak.

EŞİ ANNA KAFA KARIŞTIRDI

Lewandowski'ye MLS'ten birçok takım talip. Chicago, ciddi bir teklif sundu. Yıldız futbolcunun eşi Anna sosyal medyada bir Türk sporseverin yönelttiği soruya, "Rota Türkiye olacak" yanıtını verdi. Anna, daha sonra yaptığı paylaşımda ise ekim ayında kendisinin düzenleyeceği bir etkinlik için Türkiye'ye geleceğini, durumun yanlış anlaşıldığını açıkladı. Öte yandan Başkan adayı Aziz Yıldırım geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Buraya 38 yaşındaki oyuncuları doldurmayın" diye konuşmuştu. 2 forvet getirecek Yıldırım'ın bir adayı ise Muriqi.

MALLORCA 18 MİLYON İSTEDİ

La Liga'da 37 maçta 23 gol atmasına rağmen Mallorca'yı kümede tutamayan Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyor. Vedat'ın ayrılık baskısına direnmekte zorlanan Real Mallorca, 30 milyon euroluk serbest kalma maddesini talep etmişti fakat 18 milyon euroya indi. Aziz Yıldırım cephesi 15 milyon euronun üzerine çıkmayacak. Anlaşma zemini hayli yakın. İspanya medyasından dariodemallorca sitesi, "Vedat, Aziz Yıldırım'la anlaştı fakat başkanlık seçimini bekliyor. Yıldırım kaybederse mutabakat bozulacacak" haberini geçti.