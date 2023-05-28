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Spor

Vedat Muriqi, rekora koşuyor!

İspanya LaLiga ekiplerinden Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, başarılı performansı ile takımın dikkat çekici isimlerinden biri olarak görülüyor. Tecrübeli golcü bir gol daha atması halinde büyük bir rekora imza atacak.

Akşam28 Mayıs 2023 Pazar 13:28 - Güncelleme:
Vedat Muriqi, rekora koşuyor!
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Fenerbahçe forması ile harikalar yaratan ve İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, Serie A'da aradığını bulamamış ve La Liga ekiplerinden Mallorca'nın yolunu tutmuştu.

Kosovali forvet, beklenenin aksine tekrar form tuttu ve İspanya'daki başarılı futboluyla dikkatleri yeniden üzerine çekti!

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Güçlü santrfor, İspanya'da adeta tekrar küllerinden doğdu ve takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu!

Mallorca forması ile bu sezon 35 maça çıkan Muriqi, 15 gol ile 4 asistlik müthiş bir katkı sağladı ve takımının hücum organizasyonunu adeta tek başına yönlendirdi.

DANIEL GUIZA SONRASINDA İLK!

Güiza'nın 27 golle İspanya Ligi'nde en çok gol atan oyuncu olduğu 2008'den bu yana, Mallorcalı hiçbir oyuncu aynı sezonda 14 gol rakamına ulaşamamıştı...

Bu istatistikten hareketle Vedat, Valencia'ya attığı gol ile birlikte 15 yıl sonra resmen bir ilki yaşatmış oldu ve İspanya'da büyük ses getirdi!

Son olarak ise Muriqi, kalan müsabakalarda bir gol daha yakalarsa şu anda beraber olduğu Luque, Pandini ve Eto'o'yu geçerek, kulübün en kısa sürede en çok gol atan beşinci oyuncusu olacak.

TRANSFER KONUSU

La Liga'daki özel performansı ile herkesi şaşırtan Kosovali forvet, sezon başında 7.70 milyon euroya kalıcı sözleşme imzalamış ve Mallorca'nın en pahalı transferi olmuştu!

Son olarak ise halihazırda kulüp tarihinin en büyük yatırımı olan Vedat Muriqi'in, yakın zamanda transfer yapması ve Mallorca'nın en pahalı satış rekorunu kırması da bekleniyor.

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