Vedat Muriqi resmen açıkladı! ''Geri döneceğim''

Bu yaz Lazio'dan Mallorca'ya transfer olan ve golleriyle adından söz ettiren Vedat Muriqi, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bir gün Türkiye'ye döneceğini belirten Vedat Muriqi, "Ailemizle orada yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

VEDAT MURIQI'DEN TRANSFER İTİRAFI

Youtube'da L1 Üçgen kanalına açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi, 3 büyüklerle görüştüğünü belirtirken, "Lazio bonservisle satmak isteyince transfer rafa kalktı. Lazio 10 milyon eurodan aşağıya vermeyiz diyordu." ifadelerini kullandı.

VEDAT MURIQI: TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM

Geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi, "Türkiye'ye bir gün döneceğim." derken, "8 yıl Türkiye'de yaşadım ve biz ailemizle orada yaşamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

MALLORCA KARNESİ

Bu sezon şu ana kadar Mallorca formasıyla 6 resmi maçın hepsinde ilk 11'de yer alan ve toplam 515 dakika sahada kalan Vedat Muriqi, 3 golle takımına katkıda bulundu.