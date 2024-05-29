Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun! 3 yıllık anlaşma resmen duyuruldu

Vedat Muriqi, iki buçuk yıldır giydiği Mallorca formasıyla taraftarların en sevdiği isimlerden olmayı başarmıştı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımına istediği katkıyı veremeyen Muriqi, 4 yıl önce veda ettiği Türkiye'ye Süper Lig'e İstanbul devinin formasıyla dönecek.

VEDAT MURIQI BİR KEZ DAHA ÇUBUKLUYU GİYECEK

Fenerbahçe, 21 milyon Euro kazanarak yollarını ayırdığı Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Edin Dzeko'nun ayrılması ihtimalini göz önünde bulundurarak ibreyi Kosovalı golcüye çevirdi. Muriqi'in de bir kez daha Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

MALLORCA 12 MİLYON İSTİYOR

Mallorca, Vedat Muriqi'nin satışına onay vermek için 12 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe ise bu transferi 7-8 milyon seviyelerine düşürmek istiyor. Sarı lacivertlilerin, transferin gerçekleşmesi durumunda oyuncuya 3 yıllık kontrat önermesi bekleniyor.

BU SEZON 9 GOLE KATKI

Vedat Muriqi, bu sezon 33 kez giydiği Mallorca formasıyla 7 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti. 30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...

Star Gazetesi