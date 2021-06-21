Star.com.tr 21 Haziran 2021 Pazartesi 00:03 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 00:03

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den 18 milyon euro bonservisle Lazio'nun yolunu tutan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'ye Süper Lig devlerinin ilgisi tekrardan artmaya başladı. İtalya Serie A'da beklenen performansı veremeyen Vedat Lazio'dan ayrılmak istiyor. İtalya basınının aktardığı haberde Kosovalı golcü yeniden Süper Lig'e dönmek isterken eski takımı Fenerbahçe'nin haricinde Beşiktaş ve Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtildi. İtalyan ekibi de oyuncunun kiralanarak yeniden form tutmasını istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın transferde avantajlı olduğu kaydedildi.

VEDAT İÇİN SON SÖZ SARRI'DE

İtalya basınından Stefano Agresti'nin aktardığı haberde Lazio'nun başına bu sezon geçen Maurizio Sarri'nin takımda ilk forvetinin Ciro Immobile olduğunun altı çizildi. Geçtiğimiz sezon performans olarak beklentilerin altında kalan Vedat için gelen tekliflerin değerlendirmeye alındığı ancak Sarri'nin Vedat'a hazırlık döneminde şans vereceği ve kendisini görmek istediği kaydedildi. Vedat'ın transfer durumunun Lazio'nun hazırlık kampı sonrası netleşeceği öngörülüyor.

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