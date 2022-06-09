Vedat Muriqi transferde son noktayı koydu! Resmen açıkladı

Bu sezonu Mallorca'da kiralık olarak geçiren ve bonservisini elinde bulunduran Lazio'daki geleceği belirsizliğini koruyan Vedat Muriqi'den açıklama geldi. Transfer piyasasının umurunda olmadığını belirten Vedat Muriqi, "Şu anda Kosova'ya konsantre olmuş durumdayım." ifadelerini kullandı.

VEDAT MURIQI'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da kiralık olarak forma giyen ve Lazio'ya geri dönmesi beklenen Vedat Muriqi'in transferdeki geleceği belirsizliğini koruyor. Kosovalı golcü ise İtalya basınına yaptığı açıklamada, transfer piyasasının umurunda olmadığını belirtirken, "Şu anda Kosova'ya konsantre olmuş durumdayım. Maçları oynayacağım ve daha sonra da tatil yapacağım. Buna ihtiyacım var. Psikolojik olarak kendimi yorgun hissediyorum. Şu anda sadece bir takımla sözleşmem var; o da Lazio. Lazio'nun sözleşmeli futbolcusuyum ve daha sonra karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

MALLORCA DEVREDE

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giyen Vedat Muriqi'den memnun olan Mallorca, harekete geçti. İspanyol ekibi, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lazio ile pazarlıklarını sürdürüyor.

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VEDAT MURIQI'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Vedat Muriqi, bu sezonun ikinci yarısını geçirdiği Mallorca'da 17 resmi maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Kosovalı golcü, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.