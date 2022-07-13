Vedat Muriqi, Türkiye'ye geliyor! Sürpriz gelişme

Geçtiğimiz günlerde Club Brugge'a transferi son anda iptal olan Vedat Muriqi için Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların, teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmek istediği Vedat Muriqi için yeni bir teklifte bulunulduğu öne sürüldü.

GALATASARAY'DAN VEDAT MURIQI HAMLESİ

İtalya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Vedat Muriqi için bir kez daha Lazio'nun kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar, Club Brugge'a transferi iptal olan Vedat Muriqi için İtalyan ekibine kiralama teklifinde bulundu.

CLUB BRUGGE'UN KAPISINDAN DÖNDÜ

Lazio'nun Club Brugge ile anlaşmaya vardığı ancak son anda Belçika ekibi Vedat Muriqi'in sağlık sorunlarını sebep olarak göstererek transferi iptal etmişti. İtalyan ekibi ise bu konuyu FIFA'ya taşıdı.



Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

VEDAT MURIQI'İN KARNESİ

Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Mallorca'da 17 resmi maçın hepsinde ilk 11'de yer almış ve toplam 1529 dakika süre almıştı. 28 yaşındaki Kosovalı golcü, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.