Vedat Muriqi Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından İtalyan devi Lazio'nun yolunu tutmuştu. Golcü oyuncu Roma ekibinde istediği süreyi alamayınca La Liga ekiplerinden Mallorca'ya kiralandı. İspanyol ekibinde gösterdiği performansın ardından bonservisi Lazio'dan alınan Kosovalı yıldız, geçen sezon sergilediği oyunla göz doldursa da 2023-2024 dönemine çok kötü bir başlangıç yaptı.

ŞANSSIZLIĞINI KIRAMIYOR

Bu sezon oynadığı 4 maçta da ağları sarsamayan Muriqi, bu karşılaşmalarda kaçırdığı iki penaltının ardından taraftarın hedefi haline geldi. Takımın gol yollarındaki sıkıntısını çözmesi beklenen başarılı santrafor, henüz beklenen katkıyı verebilmiş değil.

TARAFTARIN SEVGİLİSİYDİ

2022-2023 sezonunda Mallarca'nın ligde gösterdiği performansta en büyük pay, şüphesiz Vedat Muriqi'e aitti. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği futbolcu, ligde attığı 15 gol ile kulüp tarihine geçmişti.

MALLORCA PERFORMANSI

Mallorca formasıyla toplam 58 karşılaşmada boy gösteren yıldız santrafor, bu maçlarda takımına 21 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.