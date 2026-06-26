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  • Vedat Muriqi'den Fenerbahçe için itiraf! ''Hep hayal ediyordum''
Spor

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe için itiraf! ''Hep hayal ediyordum''

Fenerbahçe'nin Mallorca'dan transfer ettiği Vedat Muriqi, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlileri çok özlediğini belirten Muriqi, dönmeyi hep hayal ettiğini ifade etti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 17:14 - Güncelleme:
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe için itiraf! ''Hep hayal ediyordum''
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Fenerbahçe'nin Mallorca'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, sarı-lacivertli kulübe transfer süreci ve duyguları hakkında konuştu.

İşte Vedat Muriqi'in sözleri;

"Çok mutluyum. Statta da söylemiştim, tekrar söylemek istiyorum. Bu formayı tekrar bana layık gören değerli başkanımıza, hocamıza, yönetim kuruluna, bütün değerli Fenerbahçe taraftarına gerçekten canı gönülden hem ailem hem kendi adıma çok teşekkür ederim."

"TAKİP EDİYORDUM"

"Burada olmak gurur verici. Burayı özlediğimi biliyordum ama bu kadar çok özlediğimi kulübe adım atınca anladım. Bu büyük kulüpte, bu büyük camiada tekrar bana fırsat verdiler, sağ olsunlar. Gittiğimden beri sürekli Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Uzakta da olsam aslında işlerin içindeydim bir bakıma. Arkadaşların çoğuyla iletişimim vardı zaten, devam ediyordu. Sanki hiç gitmemiş gibiyim valla."

"HEP HAYAL EDİYORDUM"

"Fenerbahçe'ye dönmeyi hep hayal ediyordum. Çünkü bu büyüklük başka bir yerde yok. Fırsat da buldum, Avrupa'da falan oynadık tecrübelendik ama bizim takımın büyüklüğü başka."

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