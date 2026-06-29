Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürürken, Vedat Muriqi'den gelen haber moralleri bozdu.

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki günün ilk çalışmasına salonda kuvvet ve dayanıklılık antrenmanıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından iki grup halinde pas organizasyonları gerçekleştirdi. İdman, hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan antrenmanın ilk bölümünde Marco Asensio ile Milan Skriniar da takımla birlikte çalıştı.

SEDYEYLE AYRILDI

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, bugün (Pazartesi) gerçekleştirilen antrenman sırasında adalesinde ağrı hissetti ve sedyeyle sahadan ayrıldı.

Kosovalı golcünün durumu yapılacak sağlık kontrollerinden sonra belli olacak.