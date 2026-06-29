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Spor

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Sahadan sedyeyle ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber Vedat Muriqi'den geldi. Antrenman sırasında adalesinde ağrı hisseden Kosovalı golcü sahadan sedyeyle ayrıldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 15:54 - Güncelleme:
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Sahadan sedyeyle ayrıldı
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürürken, Vedat Muriqi'den gelen haber moralleri bozdu.

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki günün ilk çalışmasına salonda kuvvet ve dayanıklılık antrenmanıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından iki grup halinde pas organizasyonları gerçekleştirdi. İdman, hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan antrenmanın ilk bölümünde Marco Asensio ile Milan Skriniar da takımla birlikte çalıştı.

SEDYEYLE AYRILDI

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, bugün (Pazartesi) gerçekleştirilen antrenman sırasında adalesinde ağrı hissetti ve sedyeyle sahadan ayrıldı.

Kosovalı golcünün durumu yapılacak sağlık kontrollerinden sonra belli olacak.

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