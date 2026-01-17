İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

Vedat Muriqi'den hat-trick! Mallorca 3 puanı kaptı

Mallorca, La Liga'nın 20. haftasında sahasında Athletic Bilbao'yu 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tüm golleri Vedat Muriqi kaydederek hat-trick yaptı.

HABER MERKEZİ17 Ocak 2026 Cumartesi 20:46 - Güncelleme:
Vedat Muriqi'den hat-trick! Mallorca 3 puanı kaptı
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Mallorca ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 3-2'lik skorla kazandı.

Mallorca'ya galibiyeti getiren 3 golü da Vedat Muriqi attı. Kosovalı golcü 5. dakikada ağları havalandırdı. 42'de penaltıyı kaçırdıktan sonra tamamladı. 69'da ise penaltıda kaleci Unai Simon'u mağlup etti.

Muriqi, bu hat-trick ile beraber son 3 maçta 5 kez fileleri havalandırmış oldu.

Athletic Bilbao'nn golleri 8'de Unai Gomez ve 45. dakikada Nico Williams'tan geldi.

ATHLETIC BILBAO'YA 2 KIRMIZI KART

Konuk ekipte Gorka Guruzeta, 70. dakikada itirazları nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve ihraç edildi. Unai Gomez ise kenara alındıktan sonra kırmızı kart gördü.

MALLORCA 3 MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI

3 maç aradan sonra kazanan Mallorca, puanını 21'e çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve 3'ünde yenilen Athletic Bilbao, 24 puanda kaldı.

Mallorca, gelecek hafta Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao ise şanssızlığını Sevilla deplasmanında kırmaya çalışacak.

