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Spor

Vedat Muriqi'den kötü haber!

İspanya La Liga'da Mallorca, sahasında konuk ettiği Celta Vigo'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamayan Vedat Muriqi hakkında Mallorca Teknik Direktörü Jagoba Arrasate açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2025 Pazar 14:53 - Güncelleme:
Vedat Muriqi'den kötü haber!
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İspanya La Liga'da Mallorca, sahasında ağırladığı Celta Vigo'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Mallorca'da Vedat Muriqi, sakatlığı nedeniyle ilk yarı bitmeden oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Milli maçlar için liglere verilen arada sakatlanan Kosovalı forvet, sakatlığı nedeniyle ligde bir önceki hafta oynanan Valencia maçını da kaçırmıştı.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Muriqi, Celta Vigo maçında ilk 11'deki yerini aldı ancak 37. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Mallorca Teknik Direktörü Jagoba Arrasate, Celta Vigo maçının ardından Muriqi için yaptığı açıklamada, "Muriqi, değişiklik istedi. Geçen hafta da oynayamamıştı ve muhtemelen aynı bölgeden sakatlandı. Durumunu göreceğiz ama bir hafta içinde yetişip yetişmeyeceğini bilmiyorum." sözlerini sarf etti.

Mallorca'da bu sezon 26 maçta süre bulan 30 yaşındaki Muriqi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Mallorca, Real Sociedad ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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