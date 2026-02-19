İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Vedat Muriqi'den kulüp tarihine geçen başarı

İspanyol ekibi Mallorca forması giyen Vedat Muriqi önemli bir başarıya imza attı. La Liga'da 50 gol barajını aşan Muriqi, kulüp tarihinin en skorer isimlerinden biri olmayı başardı.

HABER MERKEZİ19 Şubat 2026 Perşembe 15:12
Vedat Muriqi'den kulüp tarihine geçen başarı
Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, La Liga kariyerinde önemli bir eşiği geride bıraktı.

Kosovalı golcü, İspanya'da 50 gole ulaşarak kulüp tarihine geçti. Mallorca formasıyla La Liga'da 50 gol barajını aşan Muriqi, kulüp tarihinin en skorer isimlerinden biri olmayı başardı.

ZİRVEDE TEK BİR İSİM VAR

Muriqi'den daha fazla La Liga golü atan tek Mallorca oyuncusu ise Samuel Eto'o. Kamerunlu efsane, İspanyol ekibiyle 54 gole imza atmıştı.

Böylece Vedat Muriqi, Mallorca tarihinde La Liga'da en çok gol atan ikinci futbolcu konumuna yükseldi ve Eto'o'nun hemen arkasında yer aldı.

